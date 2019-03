Ein Herz für die Sensler

Entlang der Herzroute gibt es eine Vielzahl von E-Bike-Vermietungen, damit auch Leute ohne eigenes Elektrofahrrad mit Unterstützung auf der Strecke unterwegs sein können. Akkuwechselstationen ergänzen das Angebot der Vermietungen. «Die Besucher können sich voll auf die Landschaft konzentrieren, und auch ein kleiner Abstecher ist möglich», sagt Brülisauer zu diesem Service. Weiter betont er, dass es nicht nur ums Velofahren gehe: «Deshalb weisen wir in unserem Routenführer auf Gasthöfe und Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke hin.»

Für den sanften Tourismus

Der Gemeindeverband Region Sense war von Anfang an begeistert, als der Anstoss zur Schlaufe von der Herzroute AG kam. Simon Ruch ist der Geschäftsführer dieses Verbands und erklärt: «Es ist uns schon länger ein Anliegen, den Langsamverkehr im Bezirk zu fördern.»

Die Region will durch diesen sanften Tourismus das Gastgewerbe unterstützen und die Bekanntheit des Bezirks als Ausflugsgebiet steigern. Dafür finanzieren die neunzehn Freiburger Gemeinden einen Grossteil der rund 130000 Franken, die das Projekt kostet. Am 30. März wird die Herzschlaufe Sense in Rechthalten mit einer öffentlichen Feier und einer Probefahrt eröffnet.