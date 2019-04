Comet Gruppe: Aktionäre düpieren Verwaltungsrat

Die Wahl von Kundert ist eine Niederlage für den scheidenden Präsidenten Hans Hess, der die Comet-Gruppe zuvor zwölf Jahre lang präsidierte. Vor einem Jahr kündete er seinen Rücktritt an und löste damit ein Ränkespiel rund um die Nachfolge aus. Die Investmentgruppe Veraison Capital trat auf den Plan, kaufte fleissig Aktien und trat bald als aktivistischer Grossaktionär auf.

Der Vorschlag des Verwaltungsrats, Christoph Kutter zum neuen VR-Präsidenten zu wählen, lehnte Veraison ab. Mit der Wahl ihres Gegenkandidaten gelang den Zürchern nun ein veritabler Coup. Da sie lediglich 10 Prozent der Aktien besitzen, mussten sie auch einen Grossteil der anderen Aktionäre von Kundert überzeugen. Den Ausschlag für Kundert gab schliesslich vor allem sein überzeugender Leistungsausweis als Chef der VAT-Gruppe, die er in seiner Zeit dort zum Börsenliebling formte.

Kommt es zum Verkauf?

Auch wenn der monatelange Machtkampf um die Comet-Gruppe nun vorerst beendet ist, dürften die Unsicherheiten gerade beim Personal in Flamatt nicht kleiner geworden sein. Im Vorfeld sprach sich Kundert für eine «Schärfung der Strategie» aus. Durch die Finanzmedien huschten auch Gerüchte, dass Veraison Capital den Verkauf der Röntgensystemsparte – des Geschäfts, mit dem Comet gross geworden ist – begrüssen würde.

Von einem Aktionär an der Versammlung auf mögliche Verkaufsabsichten angesprochen, sagte Kundert, dass er diese Frage heute nicht beantworten könne. Ihm fehle als Kandidaten von aussen das Insiderwissen, wie es um die einzelnen Geschäftssparten der Comet-Gruppe stehe. So oder so: Allein kann Kundert nicht entscheiden. Solch strategische Massnahmen trifft der Verwaltungsrat gemeinsam.

Viel Zeit hat er nicht

Es dürften spannende erste Sitzungen innerhalb des neu zusammengestellten Gremiums werden. Da in den Statuten der Comet-Gruppe festgehalten ist, dass ein Verwaltungsratsmitglied lediglich bis 70-jährig sein Amt ausüben kann, ist die Zeit, Spuren zu hinterlassen, für Kundert begrenzt. Der Neue versprach, konstruktiv mit dem heutigen Team zusammenzuarbeiten. Und er versprach auch, schon jetzt mit seiner Nachfolgeregelung zu beginnen.