Im Skigebiet Schwarzsee gab es am Donnerstagnachmittag einen schweren Unfall. Dabei fuhr ein 59-jähriger Mann in den Sicherungskasten einer Schneekanone, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilt.

Der Mann war auf der Skipiste an der Kaiseregg unterwegs und versuchte dort einer Vierergruppe Skifahrern auszuweichen. Dabei streifte er einen Mann, fuhr in erhöhter Geschwindigkeit weiter und prallte schliesslich mit voller Wucht in den Sicherungskasten einer Schneekanone.