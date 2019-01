Dass er sich in Murten anmelden musste, geht auf den Grenger Roland Wyler zurück, der bereits mit diversen Beschwerden gegen die Exekutive der Gemeinde Greng auffiel und mit seinen Vorwürfen deren geschlossenen Rücktritt auslöste.

Parzelle gehört Murten

Roland Wyler hatte festgestellt, dass Jakob Berger nicht auf Grenger, sondern auf Murtner Boden wohnhaft ist. Er sprach von Betrug und meldete dies im Dezember den Behörden. Wie sich zeigte, stimmt Wylers Aussage: Jakob Berger wohnt am Lindenweg 21 auf einer Parzelle, die zu Murten gehört. Speziell dabei ist, dass sich das Stöckli, das Berger bewohnt, zum Bauernhof Blessoney gehört und sich dieser auf der anderen Seite des Lindenwegs noch auf Grenger Boden befindet. Der Hof ist mit dem Lindenweg auf zwei Gemeinden aufgeteilt.

Während 54 Jahren waren die Papiere von Jakob Berger in Greng hinterlegt. «Am 14. Dezember erhielt ich vom Oberamt des Seebezirks einen Brief, wonach meine Frau Therese und ich auf Murtner Boden wohnen und sofort unsere Papiere in Murten deponieren müssen sowie in Greng kein Wahl- und Stimmrecht mehr haben.» Eine Drittperson habe das Oberamt informiert, habe es geheissen. Die beiden Gemeindeverantwortlichen sollten die Angelegenheit nun in Ordnung bringen.

«Die Gemeinde Murten wird allfällige Steuerforderungen abklären.»Bruno Bandi, Stadtschreiber von Murten

Der Stadtschreiber von Murten, Bruno Bandi, ist mit der Sache betraut und führte mit Jakob Berger ein Gespräch. Bandi bestätigt, dass sich Jakob Berger rückwirkend per Anfang Jahr in Murten angemeldet hat. Nun steht noch die Frage nach den Steuern im Raum: «Die Gemeinde Murten wird allfällige Steuerforderungen abklären», sagt Bandi dazu. Murten kann laut dem Vorsteher der kantonalen Steuerverwaltung, Alain Mauron, die entgangenen Steuern der maximal letzten 10 Jahre zurückfordern.

Grenger sollen sich wehren

Laut Jakob Berger lässt Roland Wyler jeglichen Anstand vermissen. Als noch nicht klar gewesen sei, wer mit der Sache an die Behörden gelangt sei, habe er das Gespräch mit Wyler gesucht: «Er gab nicht zu, dass er es war. Er hat mich brandschwarz angelogen.» Er hoffe, dass der neue Gemeinderat von Greng, der im Frühling gewählt werden soll, «im Sinne des scheidenden ­Gemeinderates weiterregieren wird». Berger fordert die Grenger auf, sich zu wehren «gegen solche Ränkespiele».