Zwei Verletzte bei Frontalkollision

Am Samstag um 12.35 Uhr kam es auf der Luzernstrassees in Huttwil zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben der Kantonspolizei Bern geriet eine Autolenkerin, die in Richtung Gondiswil unterwegs war, in der langgezogenen Rechtskurve eingangs des Waldstücks aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie mit einem entgegenkommenden Wagen frontal zusammen. Ihr Wagen wurde dabei von der Fahrbahn geschleudert und prallte in einen Fahrleitungsmast der angrenzenden Bahnlinie. Das zweite Auto kam im gegenüberliegenden Wiesland zum Stillstand.