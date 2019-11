Zu Besuch im altersschwachen Schulhaus

Es riecht nach Kuchen. Das sei aber nicht immer so, sagt Schulleiter Ulrich Hofer. Dennoch: «Wer Hunger hat, findet den Weg zum Kuchen bestimmt.» Zusätzlich gibts auch noch Risotto oder Marroni. Doch kaum jemand ist wegen des Essens beim Oberstufenschulhaus in Rügesauschachen. Rund 20 Tage, bevor das Rüegsauer Stimmvolk darüber abstimmt, ob knapp 15 Millionen in die Sanierung des Gebäudes investiert werden sollen, haben Schule und Gemeinde eingeladen, das Schulhaus zu besichtigen.