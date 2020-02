Wo der Hund begraben liegt

Als die Vorsitzende den Fall zum ersten Mal las, dachte sie: viel Lärm um nichts. So drückte es Nicole Fankhauser am Ende der Verhandlung aus. Kurz zuvor hatte sie den Beschuldigten in allen Punkten freigesprochen, ihm eine Entschädigung von 4402.50 Franken zugesprochen und die Verfahrenskosten von voraussichtlich 2807 Franken dem Kanton Bern auferlegt.