«Wir müssen zusätzliche Besucher nach Burgdorf holen»

Es ist Freitagabend, auf dem Schloss Burgdorf kehrt Ruhe ein. Die letzten Bauarbeiter räumen ihr Material zusammen. Von den Decken hängen überall Kabel herunter, der Assisensaal ist eingerüstet, noch können hier keine Gäste logieren. Doch in genau drei Monaten sollen Besucher aus nah und fern in der Jugendherberge übernachten, durchs Museum schlendern, Hochzeitsfeste feiern. Kurt Schempp, Projektverantwortlicher von Jugendherbergen Schweiz, führt durchs künftige Restaurant. Zeigt, wo die Gäste an der Rittertafel dinieren werden. Wo die Speisen über dem Feuer zubereitet werden. Fast wie im Mittelalter, nur komfortabler.