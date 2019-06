Wer frech ist, wird bestraft

Nur gerade 30 Minuten dauerte die Gemeindeversammlung in Rüderswil. Zwei Geschäfte standen zur Abstimmung. Eines betraf den Schülertransport, der im Bürgerbus integriert ist. Viele Schüler benutzen den Bürgerbus, um von Schwanden her ins Schulhaus oder in den Kindergarten Rüderswil zu gelangen. Auch Sekundarschüler machen regelmässig von der Mitfahrgelegenheit Gebrauch.