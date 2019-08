Vor der Kuh wie der Esel am Berg

Dass er nämlich einen Nachkredit genehmigt hat, damit eine rund 150 Meter lange Teilstrecke des Wanderweges Oberei–Waldmatt–Schallenberg verlegt werden kann. Heute führt sie über die Kantonsstrasse. «Oft sind Wanderer wegen des Verkehrs gefährdet», erklären die Behörden die geplante Massnahme. Aber Hundehalter sehen zunehmend gerade auch in Wanderwegen, die über Weiden führen, eine Gefährdung.

Drama auf dem Wanderweg

«Nie wieder überquere ich mit meinem Hund eine Weide, auf der Kühe grasen», erklärt eine Emmentalerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Sie traut dem Rindvieh generell nicht mehr über den Weg, ganz egal, ob es sich um Mutterkühe, Milchvieh oder um Gusti handelt. Denn als sie vor bald zwei Jahren mit Mann und Hund zu einer Wanderung aufbrach, sah sie, was die Kraft eines ausschlagenden Hinterbeins anrichten kann.

Ihre Wanderroute führte über eine Holzbrücke. Auf dieser waren drei Rinder angebunden, die verladen werden sollten. Die Bäuerin, die bei ihnen wartete, ermunterte die Wandernden, ruhig hinter den Tieren durchzugehen.

Doch eines der Gusti schlug aus und traf den Hund so präzise, dass er durchs Brückengeländer hindurch in einen gut fünf Meter tiefen Graben geschleudert wurde. Er hat sich von den schweren Verletzungen wieder erholt, und die Versicherung des Rindviehhalters hat die teuren Rechnungen des Tierspitals beglichen.

«Am Ausgangspunkt jeder Wanderroute müsste darauf hingewiesen werden, wenn unterwegs Kühe im Weg stehen könnten.»Eine Hundehalterin

Aber die Hundehalterin wird alles tun, damit ein Ausflug nie mehr so dramatisch endet wie jener. Deshalb versteht sie nicht, wie immer noch Wanderwege mitten über Weiden führen können. Sie findet, die ausgeschilderten Wege müssten entweder konsequent ausgezäunt werden. Oder es müsste wenigstens am Ausgangspunkt jeder Route darauf hingewiesen werden, wenn unterwegs Kühe im Weg stehen könnten.

«Unrealistisch»

«Im Napfgebiet führen alle Wanderrouten irgendwann über eine Weide», gibt Hans Ulrich von Gunten zu bedenken. Er ist stellvertretender Geschäftsführer der Berner Wanderwege und Kreisleiter des Gebiets Bern Mitte. Für ihn ist die Forderung nach einer entsprechenden Signalisation daher unrealistisch.