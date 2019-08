Es könnte der Anfang einer Tellerwäscherkarriere sein, die der heute 36-jährige Hoshank Osman seit seiner Flucht aus Syrien 2014 in der Schweiz hingelegt hat. Zusammen mit seiner Partnerin und künftigen Frau Corinna Hirrle gründete er vor zwei Jahren in Bümpliz das Start-up-Unternehmen Gourmet Kitchen. Unterstützt von zwölf Teilzeit arbeitenden Flüchtlingen, zelebrieren sie bei Caterings und Kursen die orientalische Kochkunst. Nun wollen die beiden als Restaurateure in der Spanischen Weinhalle in Burgdorf Fuss fassen.