Von diesem Mann wollte niemand einen Besuch

Ein nicht alltäglicher Beruf: Werner Aeschbacher war 20 Jahre lang Betreibungsweibel. Angefangen hat er in Langnau, zuletzt war er für das Obere Emmental, mit den Gemeinden Trub, Trubschachen, Langnau, Eggiwil, Schangnau, Signau und Röthenbach, zuständig, also für ein Gebiet von 280 Quadratkilometern. «Ein Betreibungsweibel übergibt persönlich Zahlungsbefehle an Schuldner», sagt Aeschbacher. Angestellt war er beim Betreibungsamt und somit dem Kanton. Für das Betreibungsamt Burgdorf gibt es insgesamt sechs verschiedene Regionen, mit jeweils einem Weibel. Einer davon war Aeschbacher, 2018 wurde er pensioniert.