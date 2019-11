Vom «Gault Millau»-Restaurant zur Dorfbeiz

«Einiges wird anders, vieles bleibt gleich.» Mit dieser Mitteilung in eigener Sache kündigte das Betreiberpaar Sonja und Adrian Baumgartner Ende Oktober eine neue Epoche beim Platanenhof an. Während der letzten acht Jahre haben die beiden das beliebte Restaurant in Kirchberg geführt. Der ambitionierte Küchenchef Adrian Baumgartner erkochte sich in den letzten drei Jahren 14 «Gault Millau»-Punkte. Ausserdem ist er Mitglied der Jeunes Restaurateur (JRE), der Vereinigung junger Köche in Europa. Zusammen mit zwei Köchen hat er in der Platanenhof-Küche vom gehobenen Gourmetmenü bis zu den Friandises und den Pralinés alles selber gemacht.