Vier Abgänge auf der Verwaltung

Die Finanzverwalterin trat Anfang Juni einen neuen Job an. Die Abteilungsleiterin der Gemeindeschreiberei zieht Ende Juli weiter. Die AHV-Zweigstellenleiterin geht per Ende August. Und der Bauverwalter hat auf Ende Dezember gekündigt.

Durch die Gemeindeverwaltung Bätterkinden weht derzeit ein Wind der Erneuerung. Innerhalb von sieben Monaten kommt es zu vier gewichtigen Abgängen, wie auf Baetterkinden.ch nachzulesen ist. Was sind die Gründe für diese Häufung? Die Frage geht an Gemeindepräsident Beat Linder (SVP). «Wissen Sie», antwortet er, «wir haben ein junges Verwaltungsteam.» Das sei einerseits erfreulich, habe aber auch eine Kehrseite. «Junge Leute wollen sich nach einer gewissen Zeit beruflich verändern, das ist normal. Wir legen ihnen dabei sicher keine Steine in den Weg.»