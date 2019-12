Ungewollter Reichtum dient armen Bauern

Wenn ein Landwirt einen neuen Stall bauen will, kann er das dafür nötige Münz selten unter der Matratze hervorklauben. Er ist auf Geldgeber angewiesen und wendet sich in der Regel an die Bernische Stiftung für Agrarkredite.

Doch diese vergibt ihre zinslosen Darlehen nach klar definierten Vorgaben. Wird eine Bedingung auch nur knapp verfehlt, geht der Antragsteller leer aus. In diesem Fall bleibt dem Bauwilligen im Kanton Bern aber immer noch die Hoffnung auf ein Darlehen von der Stiftung bäuerlicher Solidaritätsfonds.