Trompetenklänge bei gefühlten 50 Grad

Es passte perfekt: Festivalgründer Walter Schmocker erinnerte in einer kurzen Eröffnungsrede an den verstorbenen Trompeter Roy Hargrove und bat danach, wie um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, mit Theo Croker einen der hoffnungsvollsten jungen Bläser und zugleich stärksten Vertreter der afro-amerikanischen Jazztradition auf die Bühne. Die Jazz Nights in Langnau sind eröffnet.