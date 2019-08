Tonnenweise Pommes für 3000 Hornusser

Reto Wiedmer sieht das Problem. «Wie bringen wir für den Eröffnungsanlass so viele Leute hier hoch?», fragt der Medienchef der Hornusserfeste Wasen rhetorisch. Diese Frage habe sich im Vorfeld gestellt. Zwar ist Wasen-Lugenbach mit 106 Aktiven und 16 Junioren der grösste Hornusserverein der Schweiz, wahnsinnig populär ist der Traditionssport insgesamt aber nicht. Während andere Sparten der Folklore – allen voran das Schwingen – in den letzten Jahren einen Boom erlebt haben, geht dieser am Hornussen vorbei. Zwar rechnet das Organisationskomitee an allen Festen zusammen mit 3000 Hornussern und ebenso vielen Zuschauern, doch auch der Eröffnungsanlass soll ziehen.