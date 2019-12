Starke Stücke aus Burgdorf

28’000 Kubikmeter

Gegründet wurde die Firma Roth 1969 von Zimmermeister Emil Roth. Nach dem Tod von ihm (1986) und seinem Sohn (1987) übernahm Ehefrau Maria Roth die Geschäftsführung. 1995 verkaufte sie die Firma in den Kanton Aargau an die Häring-Gruppe, die Firma Roth ist seither ein Tochterunternehmen. Geschäftszahlen geben die Verantwortlichen der Roth Burgdorf AG nicht bekannt. Sie verraten nur so viel: Pro Jahr verarbeitet der Betrieb 27’000 bis 28’000 Kubikmeter Holz, das sind durchschnittlich drei voll beladene Lastwagen pro Tag. Das Restholz, das bei der Produktion anfällt, wird gleich nebenan von der Firma Friedli zu Holzpellets gepresst und dann in der Region zum Heizen verwendet. «So wird der ökologische Kreislauf geschlossen», sagt Franz Lenherr.

Franz Lenherr, der Geschäftsleiter.

Die Auftragslage sei gut, erklärt der Geschäftsleiter, «aber wir müssen uns immer wieder neu beweisen». Denn gegenüber ausländischen Brettschichtholz-Produzenten hat die Roth AG höhere Lohnkosten. Dafür seien die Mitarbeitenden «flexibel und gut ausgebildet»: Ingenieure, Techniker, vor allem Zimmerleute und Schreiner. Insgesamt zählt die Firma rund 40 Angestellte.

Weniger Kilometer

Mittlerweile steht Franz Lenherr neben der CMC-Anlage. Auf dieser werden die imposanten Holzträger millimetergenau zugeschnitten. Es wird gehobelt und gebohrt – alles computergesteuert. In den vergangenen sieben Jahren habe die Firma mehr als einen ganzen Jahresumsatz in die Erneuerung der Anlagen investiert, sagt Lenherr. «Heute ist der Betrieb einer der modernsten in Europa und voll digitalisiert. Wir wissen von jedem angelieferten Brett, zu welchem Bauteil es verarbeitet wurde.»

Bretter werden zu Balken verleimt, Balken zu Holzträgern.

Solch moderne Anlagen seien nötig, um auf dem Markt bestehen zu können. Einen weiteren Vorteil sieht Lenherr im Standort Burgdorf, zentral in der Schweiz, nahe an der Autobahn. Auf diese Weise könnten die Transportkosten tief gehalten werden. Würden zum Beispiel die 40 Meter langen Holzträger für die Rupperswiler Brücke mit Spezialtransporten aus dem Ausland statt aus Burgdorf geliefert, wäre das deutlich teurer.

«Und wenn wir die vorgefertigten Holzträger bei den Kunden abgeliefert haben», sagt Franz Lenherr, «fahren wir auf dem Rückweg bei der Sägerei vorbei.» Um neues Holz zu holen.

