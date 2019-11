Stadtrat greift in Lohnfrage ein

Kritische Stimmen zum Budget der Stadt Burgdorf gab es im Parlament in den letzten Jahren immer. Und dies, obwohl der Gemeinderat stets einen Ertragsüberschuss präsentieren und damit die Vorgabe des Stadtrates nach einen ausgeglichenen Ergebnis erfüllen konnte. Was primär die Bürgerlichen im Rat störte, war, dass die Stadt die Investitionen nicht gänzlich aus eigenen Mittel finanzieren kann. Dies führte dazu, dass der Schuldenberg stetig höher wurde. Und immer waren auch die steigenden Personalkosten ein Thema. Doch war das Budget einmal beraten und verabschiedet, blieb es beim Status quo. Seit Montagabend ist dies nicht mehr so.