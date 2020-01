So geht es nach dem Bauernhausbrand weiter

Am Dorfrand von Alchenstorf will Andreas Bernhard seinen Schweinemastbetrieb um 650 Plätze auf über 1000 Tiere aufstocken. «Im Frühling möchten wir mit dem Bau beginnen», sagt er auf Anfrage. Zwar war der Ausbau schon von langer Hand geplant. Ein Schicksalsschlag hat aber einiges geändert. Am 12. Juli 2019 ist das Bauernhaus der Familie Bernhard niedergebrannt. Die Flammen zerstörten das Haus mitten im Dorf komplett. Die Familie konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen. Auch der Grossteil der Muttersäue und Ferkel konnte gerettet werden. Diese Tiere sollen nun im neuen Stall Platz finden. 20 Abferkelbuchten werden integriert. Darum liegt derzeit eine Projektänderung zum Erweiterungsbau auf, der an sich schon bewilligt ist.