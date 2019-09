So anders kann Burgdorf klingen

Die Welt tönt, besonders Burgdorf: Beim Kreisel, der in die Sägegasse führt, rollt ein roter Audi gemächlich vorwärts. Die Motoren von zwei Töffs heulen auf, der blaue Skoda dahinter bremst. Erwachsene und Kinder, einzelne von ihnen mit einem Instrumentenkoffer im Schlepptau, überqueren die Strasse. Ihre Schuhe schlagen rhythmisch auf den Asphalt. Weitere Klänge begleiten das Treiben. Eye of the Tiger? Das könnte es sein.