Sieben Jahre hat er an seiner Gitarre getüftelt

Matthias Jakob zupft an den Saiten, warm und sanft erklingt die Melodie. In seiner Werkstatt am Rand von Burgdorf ist es ruhig, keine Geräusche lenken ab. «Ich teste die Gitarren immer in der Werkstatt», sagt Jakob. Seit 35 Jahren baut er an der Lyssachstrasse Gitarren. Seinen Kunden gebe er die Instrumente zur Probe mit nach Hause. «In der vertrauten Umgebung kann man den Klang am besten beurteilen.»