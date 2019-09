Sie wollen in Burgdorf eine Kletterhalle bauen

Wandern, Tourenskifahren, Klettern: Immer mehr Menschen zieht es in ihrer Freizeit in die Berge. Ist das Wetter schlecht oder die Zeit zu knapp, strömen die zahlreichen Outdoor-Sportler stattdesssen in die Kletterhallen. Ein Trend, der nicht so schnell nachzulassen scheint. So sind im Raum Bern in den vergangenen Jahren einige Angebote hinzugekommen: etwa das O`Bloc in Ostermundigen oder das Bimano in Bern. Im Emmental hingegen müssen die Kletterer für ihr Hobby je nach Wohnort einen recht weiten Weg auf sich nehmen. Es gibt einzig die Climbox in Langnau und einen kleinen Kletterbereich im Forum Sumiswald.