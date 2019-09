Sie halten die Feuerwehrtechnik in Schuss

Man sieht ihr das Alter nicht an. Werner Steiner und Hans-Ueli Sommer ist es zu verdanken, dass die alte Feuerwehrspritze aus dem Jahre 1867 so gut erhalten ist. In Hunderten von Stunden haben sie diese restauriert. Beide Männer gehören zum Füürliber-Verein, und wie der Name schon sagt, hat dieser etwas mit Feuer zu tun. Alle Mitglieder standen einst im Dienst der ehemaligen Feuerwehr Lützelflüh.