Schopfbrand: Ursache geklärt

Die Ursache des Schopfbrandes am Dählenboden in Fankhaus ist geklärt: Gemäss Ermittlungen der Kantonspolizei Bern steht eine technische Ursache im Vordergrund. Das Feuer dürfte demnach auf einen Defekt im Bereich einer Elektroinstallation im Innern des Schopfs zurückzuführen sein, heisst es in einer Medienmitteilung.