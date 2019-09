Schopf bei Brand zerstört

Am Freitagmorgen brannte in Fankhaus in der Gemeinde Trub ein Schopf neben einem Bauernhaus nieder. Um halb sechs Uhr morgens ging bei der Kantonspolizei Bern die Brandmeldung ein, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Umgehend rückten die Feuerwehren Trub-Trubschachen, Region Langnau und Eggiwil aus und nahmen die Löscharbeiten auf. Die Einsatzkräfte konnten schliesslich ein Übergreifen der Flammen des Schopfs auf den angrenzenden Bauernhof, einen dazugehörigen Stall sowie eine Lagerhalle und zwei Silos verhindern.