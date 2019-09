Ernst Kohlers beharrliches Nachfragen hat offenbar gefruchtet. Der Gemeindeschreiber von Trub liess der Swisscom keine Ruhe. Jedes Mal, wenn er irgendwo gelesen habe, dass die Swisscom in einer Gemeinde das Glasfasernetz ausbaue, habe er nachgefragt, wann es in Trub so weit sei, sagt er. Denn 2017 habe der Mobilfunkanbieter versprochen, auch in den Gemeinden Trub und Trubschachen vorwärtszumachen.