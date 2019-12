Sandstein donnert auf Wegstück

Rotes Absperrband und ein Gitter versperren derzeit ein Wegstück beim Campingplatz Waldegg in Burgdorf. Der Grund: ein Steinschlag. Werner Kugler, Oberförster der Burgergemeinde Burgdorf, schätzt die Menge auf fünf bis sechs Kubikmeter Sandstein. Das Material stammt von einem im angrenzenden Burgerwald liegenden Felsband. Dass in nächster Zeit noch mehr Material in grösseren Mengen abbricht, glaubt Kugler nicht. Der Fachmann betont, dass es sich bei der betroffenen Strecke um keinen offiziellen Weg handle.