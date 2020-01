«Rede wi druckt»: Fanfieber am Pistenrand

Als Schangnauerin hat Helga Gerber den Weltmeister Beat Feuz aufwachsen sehen, heute leitet sie den Fanclub des Skifahrers. Auch am Lauberhorn-Wochenende wird sie wieder am Pistenrand stehen und mit ihrem Helden mitfiebern. Im Podcast spricht sie über den Aufwand, der hinter den Fanreisen steckt, die Emotionen, die an den Rennen hochkommen und die Beziehung, die sie zu Beat Feuz und dessen Familie hat.