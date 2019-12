Raubserie geklärt

Der erste Raub ereignete sich Anfang Juli. Ein Mann lief in Burgdorf die Mergele-Treppe hinauf und wurde auf der Pestalozzistrasse plötzlich von zwei Unbekannten angegriffen. Die beiden nahmen ihm Bargeld ab und flüchteten danach. Zwei Wochen später wollten zwei Jugendliche am Schulweg in Kirchberg einen Mann ausrauben, dabei wurde der Mann leicht verletzt. Nochmals einen Monat später wurde bei der Burgdorfer Mergele-Treppe ein Jugendlicher ausgeraubt und leicht verletzt. Die Täter waren erneut zwei Personen.