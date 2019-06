Plädoyer für eine starke Schule

Fakt war, dass die Gemeindeversammlung Lützelflüh am Montagabend über wichtige Sachgeschäfte abstimmen musste. Dass dann aber 168 von 3162 Stimmberechtigten (Beteiligung: 5,3 Prozent) den Weg in die Mehrzweckhalle fanden, «überraschte und erfreute» sogar den Gemeinderat, wie er in einer Mitteilung schreibt.