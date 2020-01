Pächter schmeissen nach 14 Tagen den Bettel hin

Es war ein kurzes Gastspiel. Am 5. Dezember 2019 eröffneten die Pächter Manuela und Thomas Gerber den Bären in Röthenbach. Am 19. Dezember schloss das Ehepaar den Betrieb bereits wieder. Der Liegenschaftsbesitzer spricht von einer «Nacht-und-Nebel-Aktion». «Am Donnerstagmorgen stand ich vor einer geschlossenen Tür, vor dem Haus stand eine Tafel», erzählt Peter Zuber. Darauf sei gestanden, dass 80 Prozent der Dorfbevölkerung den Gasthof boykottieren würden. Ob viele Gäste ausgeblieben sind, weiss Zuber nicht. Jedoch räumt er ein, dass es zu Unstimmigkeiten zwischen ihm und Gerbers gekommen sei. Dies bestätigten auf Anfrage auch Manuela und Thomas Gerber.