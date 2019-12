Ob die Schüler bleiben, ist ungewiss

Seit diesem Sommer sind wieder Kinder im Schulhaus Zielebach. Sie spielen auf dem Pausenplatz, lernen in den Klassenzimmern rechnen, schreiben und lesen. Die 3. und die 4. Klasse mit Schülern aus Zielebach und Wiler werden nun seit einigen Monaten hier unterrichtet. Weil die Schülerzahlen wie vielerorts auch im unteren Emmental steigen, wurde der Schulraum in Wiler, wo die Kinder zuvor den Unterricht besuchten, knapp. Folglich nahm der Schulverband Untere Emme das Schulhaus Zielebach wieder in Betrieb.