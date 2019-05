«Einen Riesenaufruhr» habe das gegeben, sagt Hans Brechbühl. Der Präsident des Gewerbevereins Langnau hat in Protokollen aus den 1930er-Jahren gelesen, wie entsetzt die Langnauer Gewerbler waren, als die Migros versuchte, in Langnau Fuss zu fassen. Der Widerstand gegen die Grossverteiler war heftig. Umso erstaunter nimmt Brechbühl zur Kenntnis, dass heute die Pläne von Aldi und Lidl in den Reihen seines Vereins «überhaupt kein Thema» seien.