Die Idee ist einfach, aber vor allem ist sie human: Menschen verschiedenen Alters sollen an einem Ort wohnen und sich nach Möglichkeit unterstützen. Das Zusammenrücken der Generationen soll den Austausch von Fähigkeiten und Wissen über die Altersgrenzen hinweg Tatsache werden lassen. Dies ist ein Leitgedanke der Genossenschaft Generationenwohnen (Gewo), der an der Thunstrasse 22–28 in die Tat umgesetzt werden soll.