Neuer Pächter gesucht

Zufall oder nicht: Der Monat Mai spielt im Leben des Ehepaars Annemarie und Martin Dubach eine zentrale Rolle: Im Wonnemonat 1974 haben sie geheiratet, im Mai 1994 haben sie das erste Mal im Gasthof Emmenbrücke in Schüpbach Gäste bedient. 24 Jahre später, im selben Monat, verkaufte das Ehepaar die Liegenschaft mitsamt der dazugehörenden Bauparzelle an die Firma G2K . Und im kommenden Mai werden die Wirtsleute aufhören. Nun suchen die neuen Liegenschaftsbesitzer per Inserat einen Pächter oder eine Pächterin für das Restaurant.