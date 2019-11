Neuer Kaderarzt

Andreas Bloch ist neu Leitender Arzt Intensivmedizin im Spital Emmental in Burgdorf. Der 40-Jährige folgt auf Susanne Vuilleumier, die das Spital Emmental per Ende August verlassen hat. Bloch war die letzten sechs Jahre als Oberarzt an der Universitätsklinik für Intensivmedizin des Inselspitals Bern tätig.