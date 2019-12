Nach einem Unfall davongefahren

Der Kantonspolizei Bern wurde am Montag, 2. Dezember, nachträglich gemeldet, dass es am letzten Dienstag, 26. November, in Langnau zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Velofahrer gekommen ist. Gemäss ersten Erkenntnissen war der Velofahrer um circa 17.05 Uhr auf der Dorfstrasse in Richtung Gerbekreisel unterwegs gewesen. Gleichzeitig war auch ein Auto von der Bahnhofstrasse in Richtung Dorfstrasse gefahren. In der Folge kam es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Bereich Verzweigung Bahnhofstrasse/Dorfstrasse. Der Velolenker wurde dabei verletzt. Er habe sich zu einem späteren Zeitpunkt selbstständig ins Spital begeben, heisst es im Mediencommuniqué der Kantonspolizei.