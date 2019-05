Musik für die Erdbeeren

Sie fallen auf, die weissen Folientunnel. 13 Stück an der Zahl stehen seit Herbst neben dem Bauernhof von Erika und Johann Gerber, etwas oberhalb der Obermatte in Langnau. «Wir werden oft darauf angesprochen, und ich bin froh darüber.» Denn so habe er die Möglichkeit, zu erklären, was sich unter den weissen Blachen verberge, sagt Johann Gerber. «Es sind Erdbeeren, die bodenunabhängig gedeihen, im Fachjargon Hors-sol-Anbau genannt.» Doch Gerbers sprechen lieber von Substratkultur – denn die ganze Anbauweise ist ein einziger Kreislauf.