Mit Honig ins hohe Alter

Die Alliierten begannen am 12. September 1916 mit einer Offensive an der Salonikifront in Richtung Monastir. Am gleichen Tag wurde im Hülli auf dem Rämisgummen in Eggiwil Jakob Willi geboren. Er ist auf dem Bauernhof seiner Eltern mit neun Geschwistern aufgewachsen. Heute feiert Jakob Willi seinen 103. Geburtstag.