«Lose, nid liire» – Büne wirds gefreut haben

Das Konzert war innert Minuten ausverkauft, entsprechend zahlreich erschien das Publikum. Die Rede ist vom Patent-Ochsner-Konzert, das am Samstag in der Kupferschmiede Langnau stattfand. Wie diese Zeitung berichtete, gefiel Ochsner-Frontmann Büne Huber der letzte Auftritt in Langnau nicht sonderlich. Das Publikum war zu geschwätzig.