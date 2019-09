Lernen in der Schreckenskammer

«Mit viel Fantasie» habe ein Team aus Pflegefachleuten, Ärzten, Technikern und Bildungsverantwortlichen im Spital Emmental in Burgdorf einen «Room of Horrors» eingerichtet, steht in einer Medienmitteilung.

Im Rahmen der alljährlichen «Woche der Patientensicherheit» mussten sie dieses Jahr in einem als Trainingsraum eingerichteten Patientenzimmer Risiken für die Sicherheit von Patienten und Mitarbeitern entdecken. Die gestellte Szene enthielt 32 Fehler.