Kunst, Konzerte und Geselligkeit

Es ist ein Hingucker: Vor der Theke stehen nigelnagelneue, hölzerne SBB-Palette. Die hellen Elemente bilden einen schönen Kontrast zum dunklen Boden. Für Farbtupfer sorgen die roten Ledersessel und die grünen Vorhänge.

«Das Mobiliar ist neu.» Am Lokal hingegen habe man nur kleine Änderungen vorgenommen, sagt Sabine Hofmann. Sie ist die Geschäftsführerin des Kulturkaffees 8 und bewirtet ab sofort die Gäste. Die offizielle Eröffnung findet am 12. Oktober statt.

Einst ein Vereinslokal

Lange stand der Raum am Hohgantweg 8 in Langnau leer, einst diente er einer Freikirche als Vereinslokal. «Wohl von dieser Zeit her stammt auch die kleine Bühne», mutmasst Hofmann. Zur Eröffnung stehen dort Holzskulpturen der Gebrüder Christoph und Matthias Rath sowie Werke des Bildhauers Lorenzo Bottinelli. Und auch künftig soll das Podest genutzt werden. Vorgesehen sind nebst Ausstellungen auch Konzerte verschiedenster Art. Zugesagt hat bereits das Berner Shane Quartett, welches heuer an den Langnauer Jazz Nights einen Auftritt hatte.