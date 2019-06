Kritik an der Energiepolitik

Bekanntlich will die Stiftung Lebensart in Bärau im grossen Stil bauen. Neben den ehemaligen Lauterburg-Gebäuden, in denen unter anderem eine Markthalle und eine Gemeinschaftspraxis entstehen, will sie auch Wohnbauten realisieren. 2017 haben die Gemeinde und die Stiftung eine Planungsvereinbarung unterzeichnet. Damit das Lauterburg-Areal im gewünschten Mass umgestaltet und überbaut werden kann, ist eine Änderung im Baureglement und im Zonenplan nötig. In zweiter Lesung hat das Langnauer Parlament diese Teilrevision genehmigt.