Korrekturen am Verkehrsprojekt

Mehr als 400 Millionen Franken sollen in den nächsten Jahren für den Bau des Projekts «Emmentalwärts» investiert werden. Die öffentliche Mitwirkung hat nun gezeigt, dass das Interesse an der Verkehrssanierung Burgdorf-Oberburg-Hasle gross ist. 257 Private, Firmen, Parteien, Vereine und Verbände beteiligten sich an der im Mai erfolgten öffentlichen Mitwirkung. 92 Eingaben betrafen bauliche Massnahmen in Burgdorf und 59 in Oberburg. Mit Abstand am meisten Rückmeldungen gab es zu den beiden Burgdorfer Unterführungen Buchmatt und Spital. Die Umfahrungen von Oberburg und Hasle wurden hingegen nur halb so oft erwähnt.