Kiesabbau: Diesmal mit Bewilligung

Das Regierungsstatthalteramt Emmental hat der Fr. Blaser AG die fehlende Baubewilligung für den Kiesabbau im Erweiterungsgebiet Dicki nachträglich erteilt, der Betrieb kann ab sofort wieder aufgenommen werden. Das teilt die Gemeinde Hasle mit.

Der Abbau im Dicki ist seit 2008 mit einer Überbauungsordnung (UeO) geregelt. Im Dezember 2018 stellte die Fr. Blaser AG fest, dass für die seit 2013 laufende Abbautätigkeit neben der UeO zwar eine Gewässerschutzbewilligung des Kantons, aber keine Baubewilligung vorliegt. Aus diesem Grund stoppten die Verantwortlichen der Firma den Abbau von sich auf und orientierte die Behörden über die fehlende Grundlage (wir berichteten).

Gesuch eingereicht

In der Folge reichte die Fr. Blaser AG auf Aufforderung des Regierungsstatthalteramts und der Gemeinde ein Baugesuch für die bereits ausgeführten und die noch ausstehenden Abbauarbeiten ein.

Abbaustopp aufgehoben

Dieses wurde im März 2019 öffentlich aufgelegt und jetzt bewilligt, «gestützt auf die positiven Stellungnahmen der kantonalen Fachstellen», wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist. Die Gemeinde hat den seit Dezember 2018 geltenden Abbaustopp aufgehoben. Die Fr. Blaser AG werde die Arbeiten im Dicki in den nächsten Tagen aufnehmen und dafür «den temporär forcierten Abbau» in der Kratzmatt (Gemeinde Landiswil) wieder normalisieren.

Erweiterung ist geplant

Die Kiesreserven in der UeO Dicki reichen noch für rund 4 Jahre. Danach will die Fr. Blaser AG den Kiesabbau im westlich angrenzenden Gebiet Grossacher erweitern. Die Unterlagen zu diesem Projekt sollen im Herbst 2019 öffentlich aufgelegt und im Frühling 2020 an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung den Stimmberechtigten von Hasle vorgelegt werden. (we)

