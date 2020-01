Kampf gegen Eis und Schnee

Der Klimawandel sorgt auch im Emmental dafür, dass es nicht mehr so oft schneit wie in früheren Jahrzehnten. Trotzdem müssen die Mitarbeiter des Werkbetriebs Burgdorf jederzeit für den Fall gerüstet sein, dass die weisse Pracht oder aber Eisregen vom Himmel fällt. Dann ist rasches Handeln nötig. Denn wie jeder Eigentümer ist auch die Einwohnergemeinde Burgdorf gemäss Obligationenrecht haftbar für ihr Werk. Für die 56 Kilometer Gemeindestrassen und 64 Kilometer Trottoirs heisst dies, dass sie in einem tadellosen Zustand sein müssen.