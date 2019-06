Käfer an der Tour de Suisse

Am Samstag werden sie kaum weniger gezittert haben als die Organisatoren der Tour de Suisse. Als ein Gewitter in Anmarsch war, fürchteten die einen in Langnau, die erste Etappe der Tour de Suisse abbrechen zu müssen. Die anderen, die aus der Ostschweiz angereist waren und in Werthenstein übernachten wollten, hatten Angst um die Karosserie ihrer Oldtimer. Doch der Hagel traf dann ein Gebiet, das zwischen Langnau und dem luzernischen Werthenstein liegt.