Japanische Firma kommt nach Burgdorf

Der japanische Präzisionswerkzeughersteller Nagase Integrex Co. Ltd. will in Burgdorf eine Filiale eröffnen, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Ein Vertriebs- und Servicenetz aufzubauen, ist das Ziel. Dafür will das KMU aus Japan mit der Burgdorfer Unternehmensberatungsfirma Thinkneo GmbH ein Joint Venture gründen. Eine Absichtserklärung wurde bereits unterzeichnet. Anfang 2020 werden dann zwei bis drei Personen in der Burgdorfer Niederlassung beschäftigt, wie Patrick Roth, Geschäftsführer von Thinkneo, auf Anfrage sagt. Nebst dem Service und dem Vertrieb sollen sie auch in der Entwicklung tätig sein.