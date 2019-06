In der Gruppe statt zu zweit

Trachtenleute im In- und Ausland tanzen in der Gruppe. Linedancer tun es, wie der Name schon sagt, in einer Linie. Und auch die Stepptänzer aus Irland, die vor einiger Zeit für Furore sorgten, bewegen sich in genauen Formationen. Woher kommt dieses Zusammengehörigkeitsgefühl?